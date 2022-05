Milano, 8 mag. (LaPresse) – Un grande Max Verstappen su Red Bull ha vinto anche il primo storico Gran Premio di Miami di F1, battendo le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz rispettivamente secondo e terzo. Il fenomeno olandese si è conquistata la vittoria in pista, superando prima Sainz in partenza e poi Leclerc al nono giro. Poi ha dominato, consolidando anche il primato nella classifica del Mondiale. Quarto posto per il messicano Sergio Perez sull’altra Red Bull.

