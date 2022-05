Torino, 8 mag. (LaPresse) – Mark Cavendish ha vinto in volata la terza tappa del Giro d’Italia, la frazione di 201 km da Kaposvar a Balatonfüred, l’ultima in terra ungherese prima del trasferimento in Italia. Alle sue spalle si sono piazzati Arnaud Demare (Groupama FDJ) e Fernando Gaviria (UAE Team Emirates). Il velocista della Quick-Step Alpha Vinyl Team non vinceva sulle strade del Giro dal 2013.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata