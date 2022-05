Venezia, 8 mag. (LaPresse) – Un gol di Johnsen in pieno recupero evita al Venezia di salutare la Serie A con due giornate di anticipo. La compagine veneta si impone per 4-3 sul Bologna e per qualche ora tiene vive le speranze di salvezza. Nonostante questa vittoria, infatti, in caso di successo della Salernitana sul Cagliari il Venezia sarebbe comunque retrocesso in Serie B. Un Venezia che ritrova una vittoria che mancava da febbraio in quel di Torino, forse troppo tardi ormai. Quanto meno interrotta una striscia negativa di dieci sconfitte di fila. Il Bologna, che ha ritrovato in panchina il suo allenatore Mihajlovic, interrompe invece la sua serie positiva e resta alle spalle dell’Udinese al tredicesimo posto con 43 punti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata