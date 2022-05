Torino, 8 mag. (LaPresse) – L’Atalanta supera 3-1 in trasferta lo Spezia nella gara valida per la 36/a giornata di Serie A. Dopo il botta e risposta nel primo tempo con le firme di Muriel al 16′ e Verde al 30′, nella ripresa gli orobici passano di nuovo in vantaggio con Djimsiti, a segno di testa al 28′, prima del tris definitivo di Pasalic al 42′. La Dea sale così a 59 punti, agganciando momentaneamente la Roma al sesto posto, mentre i liguri – al quarto stop consecutivo – rimangono fermi a quota 33, a +5 sulla zona retrocessione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata