Salerno, 8 mag. (LaPresse) – Salernitana-Cagliari 1-1, nel posticipo della 36/a giornata di Serie A. I gol su rigore di Verdi al 68′ e di Altare al 98′. I giochi salvezza sia per i granata che per i rossoblu sono ancora tutti aperti. Lo stesso Venezia è ancora matematicamente ancora in Serie A.

