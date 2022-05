Roma, 7 mag. (LaPresse) – Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, in un’intervista al quotidiano Welt am Sonntag, ha affermato che l’Alleanza atlantica prevede un “ulteriore aggravamento” della guerra in Ucraina “nelle prossime settimane”. Stoltenberg ha poi messo in guardia Mosca dall’uso di armi nucleari.

