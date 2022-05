Roma, 7 mag. (LaPresse) – “Tutto il supporto che daremo all’Ucraina sarà sempre nell’ambito della legittima difesa”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a margine dell’evento ‘Il Welfare locale e l’accoglienza nella cooperazione internazionale’, a Portici. “Continuiamo a lavorare sul canale diplomatico e diamo la possibilità al popolo e all’esercito ucraino di difendersi”, ha aggiunto Di Maio, ribadendo che bisogna supportare Kiev “nell’ambito del principio di legittima difesa ma non oltre, e questo deve essere sempre il nostro faro in qualsiasi decisione da prendere”. “L’approccio del governo italiano è quello di costruire un’escalation diplomatica, non militare”, ha affermato il ministro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata