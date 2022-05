Milano, 7 mag. (LaPresse) – “La nostra posizione è molto chiara: secondo noi non ci può essere la prospettiva di una svolta per questo conflitto bellico se non iniziamo a dire no a un’escalation militare e sì a un’escalation diplomatica”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, durante una diretta su Instagram.

