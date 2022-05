Milano, 7 mag. (LaPresse) – “Progressista per me vuol dire far sentire la propria voce e che l’Italia si faccia promotrice, non in modo velleitario e isolato, all’interno dell’Ue e dell’alleanza euro-atlantica di una soluzione negoziale. Bisogna essere coerenti e conseguenti: tutte le dichiarazioni dell’Italia e degli alleati devono essere indirizzate in questo senso. Dobbiamo dare spazio a una soluzione diplomatica”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, durante una diretta su Instagram.

