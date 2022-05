Milano, 7 mag. (LaPresse) – “Siamo isolati in Parlamento, ma la stragrande maggioranza dei cittadini vuole la pace e sentir parlare di negoziato. Il negoziato non si può fare se concentriamo gli sforzi per un’escalation militare. Se qualcuno vuole sconfiggere la Russia dobbiamo dire che è un obiettivo pericoloso che rischia di trascinarci in un conflitto planetario”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, durante una diretta su Instagram. “Noi ci continueremo a battere in Parlamento, ho chiesto che il premier Draghi venisse in Parlamento. Sono rimasto sorpreso: nessun’altra forza politica si è associato alla nostra richiesta” formalizzata dai parlamentari M5S. “Anche alcune forze che a parole vogliono la pace non si sono associate alla richiesta”, ha aggiunto.

