Milano, 7 mag. (LaPresse) – “L’Italia non è in condizioni di affrontare il riarmo, non abbiamo risorse finanziare e non abbiamo la voglia e la vocazione per primeggiare sulle spese militari. Lo abbiamo detto da subito, a caldo. Questo conflitto non si risolve con la corsa al riarmo, è una follia. Abbiamo bisogno di risorse per migliorare la qualità della vita dei cittadini”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, durante una diretta su Instagram.

