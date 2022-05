Milano, 7 mag. (LaPresse) – “C’è la descrizione sulla stampa di un Conte e di un M5S isolato. C’è da parte di fior di commentatori un certo compiacimento, come a dire: ‘Conte non se lo fila nessuno’. È davvero assurdo quello che diciamo? Stiamo disturbando? Addirittura dobbiamo essere trattati come dei molestatori? Le nostre posizioni sono chiare, di grande responsabilità. Tutti i giorni constato camminando per strada, incontrando i cittadini, che tutti mi ribadite la stessa cosa” sulla pace e “siete molto vicini alle nostre posizioni”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, durante una diretta su Instagram.

