Milano, 7 mag. (LaPresse) – L’allievo che supera il maestro parte seconda. Impresa di Carlos Alcaraz al ‘Mutua Madrid Open’, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.744.165 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della ‘Caja Magica’ della capitale spagnola (combined con un Wta 1000). Dopo aver battuto ieri il suo idolo Rafa Nadal, il giovane talento spagnolo, fresco di top ten, si qualifica per la finale battendo il numero 1 del Mondo Novak Djokovic dopo una fantastica battaglia di tre set con il punteggio di 6-7 (5), 7-5, 7-6 (5) dopo 3 ore e 35 minuti. Per il 19enne Alcaraz è la seconda finale in un Masters 1000 nella sua giovane carriera. Il futuro del tennis è adesso.

