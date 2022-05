Milano, 7 mag. (LaPresse) – “Domenica 12 giugno è un primo passo fondamentale. I referendum” sulla giustizia “sono una possibilità di cambiamento, non sono di una parte, di un partito. In molti dicono che non ce la faremo a raggiungere il quorum, proviamo a dare una risposta sorprendentemente positiva. I cinque sì potrebbero essere prodromici di un grande cambiamento. Si discuterà, ci si dividerà perché qualcuno la pensa diversamente. Penso che dopo 30 anni ci sia una grande occasione. Nulla sarà impossibile”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento video con l’iniziativa organizzata a Modena dal titolo ‘Io dico sì #ReferendumGiustizia’.

