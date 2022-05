Milano, 7 mag. (LaPresse) – “L’altro giorno c’è stato un forte attacco al direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, perché è intervenuto alla convention di FdI, quanto più lontano da noi. Qualcuno ha pensato di comminargli delle sanzioni esemplari”, ma “il M5S dice giù le mani dal direttore del Tg2. Non accettiamo censure nel servizio pubblico. In queste ore sento poi parlare della possibile chiusura di ‘Cartabianca’, la trasmissione di Bianca Berlinguer. Perché poi? Perché avrebbe ospitato Orsini? Questa guerra sta portando un clima di censura. Diciamo giù le mani dalla trasmissione di Bianca Berlinguer. Difendiamo Berlinguer e Sangiuliano fino alla fine”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, durante una diretta su Instagram. “In Italia non c’è censura. Dobbiamo essere orgogliosi della differenza tra noi e la Russia. Qualche cautela in più si poteva adottare, ma benissimo che Mediaset abbia fatto quello scoop e che ci possiamo fregiare di aver fatto parlare Lavrov, anche se le sue affermazioni sono state inaccettabili”, ha aggiunto.

