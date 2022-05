Milano, 7 mag. (LaPresse) – “Noi non possiamo venir meno ai nostri principi e ai nostri valori, noi sosteniamo lealmente al Governo. I commentatori dicono che noi siamo cattivi e che creiamo fibrillazioni. A noi di qualche posto in più non interessa nulla: quando sono uscito da Chigi, sono uscito con il sorriso”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, durante una diretta su Instagram.

