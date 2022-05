Torino, 7 mag. (LaPresse) – Prima fila tutta Ferrari nelle qualifiche del Gp di Miami. Charles Leclerc ha conquistato la pole position con il tempo di 1’28″796, davanti al compagno di squadra Carlos Sainz (+190). Terza piazza per Max Verstappen, che ha commesso un errore nel secondo e ultimo tentativo del Q3. Sergio Perez completa la seconda fila tutta Red Bull. Ottima prova di Valtteri Bottas, quinto con l’Alfa Romeo davanti a Lewis Hamilton, sesto con Mercedes. Completano la top ten Gasly (Alpha Tauri), Lando Norris (McLaren), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) e Lance Stroll (Aston Martin). Per il monegasco si tratta della terza pole stagionale, la dodicesima in carriera.

