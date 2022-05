Milano, 7 mag. (LaPresse) – Occorre “lo sradicamento delle correnti, che anche in occasione delle ultime nomine stanno dimostrando come ci sia assolutamente un controllo sistematico delle nomine, delle procure, nelle direzioni, delle promozioni. Quindi, la giustizia in mano ai professionisti del diritto e ai tanti magistrati liberi che ci sono e operano in silenzio ogni giorno rischiando anche la vita”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento video con l’iniziativa organizzata a Modena dal titolo ‘Io dico sì #ReferendumGiustizia’.

