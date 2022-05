Milano, 7 mag. (LaPresse) – Cala la pressione sugli ospedali italiani: nelle ultime 24 ore nei reparti ordinari sono 349 in meno i pazienti; nelle terapie intensive sono 8 in meno. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute. In totale i ricoverati con sintomi sono 8.815; nelle terapie intensive sono 355.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata