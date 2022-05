Milano, 7 mag. (LaPresse) – L’inglese Simon Yates (BikeExchange-Jayco) ha vinto la 2/a tappa del Giro d’Italia, la cronometro per le strade di Budapest di 9.2 km, con il tempo di 11 minuti a 50 secondi. Secondo posto per l’olandese Mathieu Van der Poel staccato di soli 0.03″ secondi. Terzo posto per l’altro olandese Tom Dumoulin a 0.05 secondi da Yates.

