Torino, 7 mag. (LaPresse) – La Lazio supera con un gol per tempo la Sampdoria nella gara valida per la 36/a giornata di Serie A. Patric di testa su calcio di punizione battuto da Luis Alberto sblocca il risultato al 41′ del primo tempo. Nella ripresa proprio il centrocampista spagnolo al 14′ trova il raddoppio, dopo aver saltato Audero in uscita con un tocco morbido. La squadra di Sarri stacca così la Roma salendo a 62 punti, al quinto posto in solitaria, a +3 sui giallorossi, mentre i liguri rimangono fermi a quota 33, cinque punti sopra la zona retrocessione.

