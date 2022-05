Roma, 5 mag. (LaPresse) – “Stiamo lavorando a una telefonata tra il presidente Biden e i leader del G7 nei prossimi giorni”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki in un briefing con la stampa. In merito invece al 9 maggio, la data in cui la Russia festeggia il giorno della vittoria contro l’occupazione nazista nella seconda guerra mondiale, e quanto potrebbe dichiarare in quella occasione il presidente Vladimir Putin “non ci sono piani specifici”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata