Bruxelles, 5 mag. (LaPresse) – “In questa conferenza siamo stati in grado di raccogliere più di 6 miliardi di euro e questo denaro sarà distribuito per sostenere l’Ucraina e tutti coloro che sostengono l’Ucraina, perché sappiamo quanto sia doloroso e costoso per la nazione ucraina”. Lo ha annunciato il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, nella conferenza stampa della conferenza dei donatori a Varsavia. “Quando la Russia porta distruzione, i paesi del mondo libero devono portare aiuti e penso che questa conferenza qui a Varsavia abbia mostrato un’enorme solidarietà tra tutti noi per fornire un futuro all’Ucraina”, ha aggiunto.

