Minsk (Bielorussia), 5 mag. (LaPresse/AP) – La Bielorussia sta facendo “di tutto” per fermare la guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, in un’intervista ad Associated Press. Kiev, ha detto, “ha provocato la Russia”, “noi categoricamente non accettiamo alcuna guerra, abbiamo fatto e faremo di tutto perché non ci sia”. Inoltre, ha chiesto Lukashenko, “perché l’Ucraina, sul cui territorio è in corso una guerra, un’azione militare, e la gente sta morendo, perché non è interessata ai negoziati?”. Il leader bielorusso in precedenza ha apertamente appoggiato l’invasione russa dell’Ucraina. All’inizio della settimana, l’esercito bielorusso ha annunciato esercitazioni che hanno sollevato preoccupazioni in Ucraina, ma Lukashenko ha assicurato ad AP: “Non minacciamo nessuno e non lo faremo. Inoltre, non possiamo minacciare: sappiamo chi si oppone a noi, scatenare un conflitto qui in Occidente non è assolutamente nell’interesse dello Stato bielorusso. L’Occidente può dormire sonni tranquilli”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata