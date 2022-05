Bruxelles, 5 mag. (LaPresse) – “Dall’inizio del conflitto il nostro Stato ha ricevuto più di 12 milioni di dollari di sostegno in armi e aiuti finanziari. E siamo molto grati per questo aiuto cruciale”. Così il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, intervenendo alla Conferenza dei donatori di Varsavia. “Attualmente stiamo attraversando la fase più difficile della nostra storia, in cui si decide il destino del nostro Stato. Ma noi crediamo nella vittoria dell’Ucraina e crediamo in un futuro radioso”, ha aggiunto.

