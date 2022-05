Roma, 5 mag. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin si è scusato con il primo ministro israeliano Naftali Bennett per le parole del ministro degli Esteri di Mosca, Sergei Lavrov, secondo sui Adolf Hitler avrebbe avuto “sangue ebreo”. Lo riportano i media israeliani citando l’ufficio del premier. “Il primo ministro ha accettato le scuse di Putin e lo ha ringraziato per il suo chiarimento in merito alle sue posizioni sul popolo ebraico e la memoria dell’Olocausto”, viene riferito.

