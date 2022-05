Roma, 5 mag. (LaPresse) – “Anche in questo momento di super comunicazione la diplomazia silenziosa è ancora possibile ed è l’unica possibilità di successo. Così abbiamo potuto evacuare circa 500 persone”. Lo ha detto il Segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, in merito al lavoro che le Nazioni Unite stanno effettuando insieme alla Croce Rossa per consentire ai civili di lasciare Mariupol. A tal proposito una terza operazione di evacuazione sarebbe in corso “ma la nostra policy è di non parlarne fino a quando non sarà terminata per non rendere vane le possibilità di successo”, ha aggiunto.

