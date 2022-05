Roma, 5 mag. (LaPresse) – “La guerra in Ucraina ha causato una catastrofe umanitaria. Milioni di persone, per lo più donne e bambini, hanno lasciato il Paese per cercare rifugio nell’Unione Europea. Chi resta corre il rischio della povertà, della fame e della morte. Dobbiamo aiutare l’Ucraina”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo in videocollegamento alla ‘High-Level International Donors’ Conference for Ukraine’, che si è svolta a Varsavia.

