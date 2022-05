Torino, 5 mag. (LaPresse) – Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Steinmeier, riferisce la presidenza tedesca, ha espresso “solidarietà, rispetto e sostegno per la coraggiosa lotta del popolo ucraino contro gli aggressori russi. La Germania ha sostenuto fin dall’inizio l’Ucraina finanziariamente, economicamente e militarmente nella sua lotta di difesa ed è unita nella solidarietà con l’Ucraina. Entrambi i presidenti hanno descritto la conversazione come ‘molto importante e molto buona’. Le irritazioni del passato sono state archiviate. Entrambi i presidenti hanno deciso di rimanere in stretto contatto”.

