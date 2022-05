Milano, 5 mag. (LaPresse) – Sulla rete unica “sta andando come immaginavamo, c’è stato qualche ritardo, ma non è legato a nessun tipo di attrito, si tratta di un progetto di una complessità unica siamo fra i primi al mondo, non vedo problemi, continuo a verificare la convergenza degli stakeholders, stiamo proseguendo. Sono ottimista che si possa chiudere anche abbastanza rapidamente, in qualche giorno”. Così Pietro Labriola, ad di Tim, in una call con la stampa, rispondendo a una domanda.

