Milano, 5 mag. (LaPresse) – Il 54% dei giovani fra gli 11 e i 24 anni che hanno già avuto rapporti sessuali utilizza il preservativo come metodo contraccettivo e di protezione dalle infezioni sessualmente trasmissibili. Il 14% di chi ha avuto un rapporto completo dichiara di non aver usato nulla l’ultima volta e in particolare, a non utilizzare alcun metodo di protezione sono i più piccoli della fascia fra i 11 e i 14 anni e chi ha un orientamento omosessuale. È quanto emerge dalla seconda parte dell’indagine curata dall’Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza della Fiss (Federazione italiana sessuologia scientifica) dal titolo ‘Sessualità, Giovani. Lo spetto della violenza’, dopo la prima parte alle relazione e all’uso di internet.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata