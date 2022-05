Roma, 5 mag. (LaPresse) – “Ciao Papa Francesco – Sono una brava cattolica. Lo giuro! Ah no, non si giura! Sono passati un po’ di decenni dalla mia ultima confessione. Sarebbe possibile incontrarci un giorno per discutere di alcuni importanti questioni? Sono stata scomunicata tre volte. Non mi sembra giusto. Cordialmente Madonna”. Così in un post sul suo profilo Twitter la pop star Maria Veronica Ciccone in arte Madonna oggi rivolgendosi al Pontefice. Già qualche anno fa a Rtl aveva detto:”Dobbiamo incontrarci, un piatto di pasta una bottiglia di vino. Ho una chance?”.

