Bruxelles, 5 mag. (LaPresse) – Il Parlamento europeo ha approvato l’estensione della validità del certificato digitale Covid dell’Ue (Green pass) per un altro anno, fino a giugno 2023. Per assicurare che i cittadini dell’Unione possano beneficiare del diritto alla libera circolazione indipendentemente dall’evoluzione della pandemia Covid-19, la plenaria ha dato il via libera ai negoziati con i governi Ue per prorogare di ulteriori 12 mesi la validità del certificato digitale Covid dell’Ue, in scadenza il prossimo 30 giugno. Oltre a prorogare la validità del certificato fino al 30 giugno 2023, le modifiche approvate consentiranno ai Paesi Ue di rilasciare certificati relativi anche a nuovi tipi di test antigenici. Gli eurodeputati chiedono agli Stati membri di astenersi da ulteriori restrizioni alla libertà di movimento per i titolari del certificato, a meno che non sia strettamente necessario. I negoziati con il Consiglio inizieranno immediatamente, in modo che le regole entrino in vigore prima della scadenza dell’attuale regime il 30 giugno.

