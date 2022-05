Roma, 5 mag. (LaPresse) – Il Governo lavora ad alcune limature al decreto aiuti. In particolare, secondo quanto si apprende, è in corso un approfondimento per quel che riguarda il meccanismo per far ottenere il bonus da 200 euro previsto dal testo per chi ha un reddito inferiore ai 35mila euro annui ai lavoratori autonomi. Il decreto dovrebbe intanto prevedere di destinare un fondo a questa categoria e poi verranno trovate le specifiche tecniche per destinare l’assegno ai lavoratori.

