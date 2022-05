Roma, 5 mag. (LaPresse) – Un fondo da 100 milioni per erogare un buono da massimo 60 euro per i trasporti pubblici per studenti e lavoratori con un reddito inferiore ai 35mila euro annui. E’ quanto prevede la nuova bozza del dl aiuti, che dovrebbe approdare in Cdm oggi pomeriggio.

