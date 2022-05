Bruxelles, 5 mag. (LaPresse) – “Abbiamo iniziato a valutare un’applicazione di Moderna per estendere l’uso del vaccino Covid ai bambini dai 6 mesi di età. Questa è la prima applicazione per questa fascia di età giovane”. Lo ha riferito Marco Cavaleri, responsabile vaccini e prodotti terapeutici Covid dell’Agenzia europea del farmaco Ema, in un briefing con la stampa.

