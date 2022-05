Bruxelles, 5 mag. (LaPresse) – La nostra priorità è garantire che i vaccini adattati alle varianti Covid siano approvati al più tardi entro settembre, per essere pronti per il lancio di nuove campagne di immunizzazione in autunno. Ciò consentirebbe ai produttori di adeguare di conseguenza le proprie linee di produzione”. Lo ha riferito Marco Cavaleri, responsabile vaccini e Prodotti terapeutici Covid dell’Agenzia europea del farmaco Ema, nel briefing con la stampa.

