Milano, 5 mag. (LaPresse) – La Salernitana ha battuto il Venezia nel recupero della 20esima giornata di Serie A, 2-1, e fa un passo forse decisivo verso la salvezza, arrivando a quota 29 e superando il Cagliari. Ora i campani sono quart’ultimi e domenica ci sarà proprio il match con il Cagliari. Per il Venezia, che resta ultimo a 22 punti, ormai la retrocessione è a un passo. In gol prima i padroni di casa con un rigore di Bonazzoli (7′), momentaneo pari del Venezia con Henry (58′), gol vittoria per la Salernitana di Verdi al 67′.

