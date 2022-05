Roma, 5 mag. (LaPresse) – Per Inzaghi non c’è differenza nel giocare prima o dopo il Milan: “Il mio compito e quello del mio staff è quello di incidere su quello che abbiamo in mano, sulla nostra squadra, senza vedere quello che fanno gli altri. Noi dobbiamo fare la corsa su noi stesso e dare il 120%”. Per il soprasso servirà l’appoggio anche del pubblico. Domani previsti 70 mila spettatori sugli spalti. “E’ tutta la stagione che abbiamo un pubblico meraviglioso, anche domani ci sarà il tutto esaurito e anche domani sono sicuro che i tifosi ci daranno quel qualcosa in più per fare una partita di cuore, come hanno fatto tutto l’anno sia a San Siro, sia come è successo domenica a Udine quando ci siamo sentiti a casa nonostante fossimo in trasferta”, ha concluso Inzaghi.

