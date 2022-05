Milano, 5 mag. (LaPresse) – La Roma ha battuto il Leicester 1-0, con un gol di Abraham al 10′, e in virtù del 1-1 dell’andata in Inghilterra conquista la finale di Conference League. L’appuntamento è per il 25 maggio a Tirana contro il Feyenoord, che ha eliminato il Marsiglia.

