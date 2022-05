Milano, 4 mag. (LaPresse) – È in stato di fermo il marito della donna ritrovata morta nella sua abitazione a Samarate, nel Varesotto. Diversamente da quanto comunicato in un primo momento, è di due morti e un ferito grave il bilancio di quanto accaduto. A perdere la vita sono state la donna e la figlia minorenne. In gravi condizioni il figlio 23enne.

