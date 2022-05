Milano, 4 mag. (LaPresse) – “Il destino della nostra squadra è strettamente e indissolubilmente legato al destino della nostra città. Quando finirà la guerra, torneremo più forti di prima. Non posso immaginare un futuro qui senza il calcio”. E’ la promessa di Andriy Sanin, vicepresidente del Fc Mariupol, il club della città sul mar d’Azov da settimane sotto assedio. Ormai sembra passato un secolo, ma prima del 24 febbraio proprietà e dirigenti parlavano di grandi progetti. “Eravamo ottimisti sul futuro”, racconta Sanin a LaPresse. “Uno staff eccellente, un impianto sportivo tra i più moderni del paese, l’academy in grande crescita. Il sogno era la qualificazione all’Europa League”. In mezzo alla tragedia, Sanin non perde la speranza. “Resto convinto che il futuro di Mariupol sia indissolubilmente legato al futuro dell’Ucraina, non della Russia”, spiega. “Il nostro paese sopravviverà e saremo in grado di far rivivere la città. Sarà più bella di prima. E non riesco a immaginare, per la nuova Mariupol, una vita senza il calcio”, aggiunge.

