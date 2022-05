Roma, 4 mag. (LaPresse) – “Il modo in cui il presidente Putin definiva la vittoria era conquistare l’Ucraina, questo non è successo. Voleva marciare su Kiev non ci è riuscito, voleva dividere l’occidente, non ci è riuscito, quindi la Russia ha già perso”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, in un briefing con la stampa. “Gli Stati Uniti continueranno a fare di tutto per aiutare l’Ucraina”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata