Strasburgo (Francia), 4 mag. (LaPresse) – “Le sanzioni sono solo uno strumento che possiamo usare. Ci sono altri strumenti che possiamo usare, gli sforzi diplomatici per esempio, ma per farlo servono due parti sul tavolo. Tutti gli sforzi finora non hanno avuto successo, Putin rifiuta di negoziare, ha avuto diverse visite e telefonate ma non è ancora pronto per fare la pace. Noi continueremo i nostri sforzi”. Così il portavoce per gli Affari esteri della Commissione europea, Peter Stano, nel briefing con la stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata