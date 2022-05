Roma, 4 mag. (LaPresse) – Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha affermato che gli ultimi militari ucraini a Mariupol sono stati bloccati in modo sicuro nell’acciaieria Azovstal. “I combattenti nella zona industriale dell’impianto di Azovstal sono bloccati in modo affidabile lungo l’intero perimetro del territorio. Le ripetute proposte ai nazionalisti di rilasciare i civili e deporre le armi, con la garanzia di rimanere in vita e ricevere un trattamento dignitoso in conformità con il diritto internazionale, sono state ignorate, ma continuiamo con questi tentativi”, ha detto Shoigu, citato da Ria Novosti.

