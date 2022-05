Roma, 4 mag. (LaPresse) – Da domani e fino al 7 maggio dalle 8 alle 18 ora di Mosca le forze russe apriranno un corridoio umanitario per l’evacuazione dei civili dall’acciaieria Azovstal di Mariupol. Lo rende noto la Tass. “In conformità con la decisione della leadership della Federazione Russa, basata su principi umanitari, le forze armate russe dalle 8 alle 18 ora di Mosca il 5, 6 e 7 maggio apriranno un corridoio umanitario dall’acciaieria Azovstal per evacuare i civili (personale di lavoro, donne e bambini), la cui presenza nelle strutture sotterranee dello stabilimento è stata annunciata ancora una volta dalle autorità di Kiev”, si legge in una nota.

