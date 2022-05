Roma, 4 mag. (LaPresse) – “E’ in gioco il destino dell’Europa” e “appare più che mai necessario avere il coraggio di guardare al futuro, di immaginare come la cultura possa costituire un veicolo di pace”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Braga in Portogallo in occasione della riunione Cotec.

