Roma, 4 mag. (LaPresse) – “I Paesi dell’Ue che continuano a opposi all’embargo del petrolio russo sono complici dei crimini commessi da Mosca in Ucraina”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in un video pubblicato sulla sua pagina Twitter. “Accogliamo con favore l’embargo del petrolio russo da parte dell’Ue, non siamo felici del rinvio di sei mesi, ma è meglio di niente”, ha aggiunto Kuleba.

