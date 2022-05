Milano, 4 mag. (LaPresse) – In Germania gran parte dell’opinione pubblica, il 54%, è favorevole a porre fine in modo graduale alle importazioni di gas e petrolio russi, ma solo il 22% è favorevole a uno stop immediato. Lo riferisce a LaPresse il managing director dell’istituto di sondaggi Infratest dimap, Nico Siegel, sottolineando che il 22% dei favorevoli a uno stop immediato “è solo leggermente più alto del 19% di coloro che hanno espresso interesse a mantenere lo status quo nella dipendenza della Germania dall’energia russa”. Per quanto riguarda le sanzioni, inoltre, gran parte dell’opinione pubblica tedesca si dice favorevole ad aumentarle contro la Russia: “il 45% delle persone intervistate nel sondaggio sente che non si sta andando sufficientemente lontano” con le sanzioni, mentre “il 34% ritiene che siano tutto sommato appropriate” e “solo il 14% crede che le sanzioni siano troppo drastiche”.

