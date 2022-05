Roma, 4 mag. (LaPresse) – “Papa Francesco rappresenta quel ramo della cristianità che fin dal Medioevo non ha rappresentato alcuna autorità per noi cristiani ortodossi. Nel moderno Occidente anticristiano, l’influenza del Papa è minima, ridotta a una funzione umanitaria insignificante e non influente”. Così Aleksandr Dugin, considerato l’ideologo ispiratore di Putin, in una intervista a Qn.

